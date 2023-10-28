СМИ: в Аргентине на берегу обнаружили около 2 500 мертвых детенышей морских слонов

Как сообщила газета La Nacion, анализы образцов около 200 животных подтвердили, что они умерли от птичьего гриппа

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Аргентинские специалисты обнаружили на юге страны около 2 500 умерших от птичьего гриппа детенышей морских слонов. Об этом сообщила в пятницу газета La Nacion со ссылкой на данные неправительственной организации WCS.

По словам специалистов, за 26 дней в прибрежной зоне в провинции Чубут было обнаружено 2 494 мертвых молодых особей, большая часть - на полуострове Вальдес, вся территория которого является заповедником. Анализы образцов около 200 животных подтвердили, что они умерли от птичьего гриппа.

Издание отмечает, что при сравнении фотографий за этот и прошлый год видно, что численность животных критически сократилась. "Смертность детенышей в период размножения морских львов всегда держится на отметке меньше 1%. Однако в этом году зарегистрирована чрезвычайная смертность - от 56 до 74% в зависимости от места", - приводит газета отчет специалистов, опубликованный после обнаружения первых 200 мертвых детенышей.

По мнению ученых, к высокой смертности могла привести мутация вируса, который стал более заразным среди млекопитающих.

Полуостров Вальдес - место размножения не только морских львов, но и магеллановых пингвинов и южных гладких китов. Ежегодно ради наблюдения за китами полуостров посещают тысячи туристов.