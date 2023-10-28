Для студентов РГГУ начали проводить лекции в роботизированном архиве в Новой Москве

Замначальника Главархива Антон Курдаков рассказал о самых популярных электронных услугах архива, познакомил гостей с возможностями онлайн-сервиса по генеалогии "Моя семья", виртуального музея "Москва - с заботой об истории"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Лекции для студентов РГГУ проходят в роботизированном архивном комплексе Мосархив в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Главархива.

"Главархив Москвы начал приглашать студентов историко-архивного института РГГУ в роботизированный комплекс в ТиНАО <...>. В рамках первого посещения был проведен круглый стол "Цифровой архив: шаг в будущее, сохраняя прошлое" для студентов и преподавателей вуза. Для гостей выступили специалисты Главархива и "Яндекса". Кроме того, в процессе мероприятия студенты и преподаватели осмотрели новое здание архива, аналогов которому нет в России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе мероприятия замначальника Главархива Москвы Антон Курдаков рассказал о самых популярных электронных услугах архива, познакомил гостей с возможностями онлайн-сервиса по генеалогии "Моя семья", виртуального музея "Москва - с заботой об истории" и других. Студенты и преподаватели РГГУ узнали, как работает электронный читальный зал и как он облегчает доступ к документам.

Новый пятиэтажный роботизированный комплекс площадью около 70 тыс. кв. м и мощностью до 100 млн единиц хранения является крупнейшим в России государственным роботизированным архивом. За день он может обработать свыше 2 тыс. обращений граждан и организаций, или 300 запросов в час. Мосархив в ТиНАО полностью обеспечит потребность города в хранении документов, имеющих высокую социальную значимость, включая архивные документы учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций.