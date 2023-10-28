28 октября, 06:28

В Москве более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах из-за непогоды

Во Внуково задержаны 6 рейсов, 1 отменен, в Шереметьево задерживаются 14 рейсов, в Домодедово - 17 рейсов задержано, 3 отменены

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 40 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы в субботу утром из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По данным на 09:20 мск, в аэропорту Внуково задержаны 6 рейсов, 1 отменен, в Шереметьево задерживаются 14 рейсов, в Домодедово - 17 рейсов задержано, 3 отменены. В аэропорту Жуковский ни отмен, ни задержек рейсов нет.

В пятницу специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первый снегопад в Москве образовал снежный покров высотой 2-6 см. МЧС также распространило экстренное предупреждение о снеге и гололеде в Москве до субботы. 

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