В Киргизии на границе с Казахстаном открыли новый пограничный КПП

Пост оборудован "всеми необходимыми условиями для проживания и служебно-боевой деятельности" пограничников, сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова

БИШКЕК, 28 октября. /ТАСС/. Церемония открытия нового пункта пропуска состоялась в Киргизии на границе с Казахстаном с участием главы киргизского государства Садыра Жапарова.

"Президент Кыргызской Республики сегодня, 28 октября, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область открыл новый пограничный пост "Чаар-Кудук", расположенный в местности Каркыра Тюпского района", - сообщила пресс-служба президента Киргизии.

Как отмечается в сообщении, строительство поста началось в сентябре 2023 года, он оборудован "всеми необходимыми условиями для проживания и служебно-боевой деятельности" пограничников.

"Личный состав нового подразделения будет охранять отдаленный и достаточно сложный участок границы, проходящей на высоте 2 280 м над уровнем моря, и относится к отделу пограничной службы "Каркыра", - заверили в пресс-службе.

Помимо охраны границы пограничники нового КПП будут осуществлять "контроль иностранных и внутренних туристов", а также следить за "поддержанием пограничного режима и режима государственной границы при въезде на пастбища "Уч-Суу", "Кичи-Чон-Жыналач" и "Турук".

Иссык-Кульская область Киргизии является лидером в республике по проему иностранных туристов, основную часть которых составляют граждане России, Казахстана и Узбекистана. Большинство из них приезжают в летнее время года для отдыха на побережье курортного озера Иссык-Куль.