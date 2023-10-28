Число пенсионеров, получающих городские услуги онлайн, выросло в Москве в 3 раза

Мэр города Сергей Собянин отметил, что для людей старшего возраста проходят бесплатные занятия, на которых специалисты помогают осваивать востребованные онлайн-сервисы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Количество жителей старшего возраста, получающих городские услуги в онлайн-формате, увеличилось в Москве в три раза за последние три года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня порталом mos.ru пользуются 3,1 миллиона человек старше 55 [лет]. При этом только за последние три года их стало больше в три раза. Люди старшего возраста решают многие ежедневные вопросы, не выходя из дома", - написал мэр.

Согласно инфографике к его сообщению, более 20% пользователей портала mos.ru старше 55 лет. За 2022 год зафиксировано более 753 тыс. обращений к услугам для старшего поколения - получение льгот и льготных статусов. Собянин отметил, что для людей старшего возраста в Москве проходят бесплатные занятия, на которых специалисты помогают осваивать востребованные онлайн-сервисы.