28 октября, 07:27

Более 5 тыс. москвичей переедут в дома, построенные в сентябре по программе реновации

Общая площадь квартир в новых домах составляет 161,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. человек смогут переехать в дома, построенные по программе реновации в Москве в сентябре текущего года, сообщается на сайте мэра столицы.

"В сентябре в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 13 новостроек. В них переедут более 5 тыс. москвичей. Общая площадь квартир в новых домах - 161,2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, слова которого приводятся в сообщении, все новостройки соответствуют утвержденным стандартам реновации, в сданных домах расположены 2 747 квартир с улучшенной отделкой. На каждом этапе строительства обеспечивается контроль за выполненными работами. Три дома достроили в Западном административном округе, по два - на юго-западе, северо-востоке, востоке и севере. По словам Левкина, по итогам работы за третий квартал 2023 года планы программы реновации выполняются в полном объеме. 

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