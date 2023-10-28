Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам трагедии на шахте в Караганде

Президент Казахстана подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам аварии на шахте в Караганде. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. Президент подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков, а также семьям пострадавших и погибших. Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен днем общенационального траура", - говорится в сообщении.

На момент аварии в шахте имени Костенко находились 252 человека. На поверхность вывели 208 человек, 18 из них обратились за медицинской помощью. Согласно последней информации департамента по ЧС Карагандинской области, в настоящее время обнаружены тела 22 погибших, поиски остальных продолжаются.