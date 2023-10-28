В санаториях Ставрополья введут около 1,4 тыс. мест в 2023 году

Для обеспечения зон необходимой инфраструктурой регион участвует в различных федеральных программах

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 1,4 тыс. мест планируется ввести в гостиницах и санаториях в Ставропольском крае благодаря реализации инвестиционных проектов в текущем году, сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов.

"В этом году ожидаем порядка 1,4 тыс. мест дополнительных по итогу реализации инвестиционных проектов. Большое значение имеет обеспечение инфраструктурой наших площадок под особые экономические зоны. Если это будет, то будет и значительный прирост по новым местам. Это в ближайшие годы", - сказал Толбатов.

По его словам, в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске сформированы земельные участки для создания ОЭЗ. Для обеспечения зон необходимой инфраструктурой регион участвует в различных федеральных программах. "Как только решится вопрос финансирования, нам будет гораздо легче планировать количество вводимых койко-мест", - добавил министр.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что по итогам прошлого года в крае введено в эксплуатацию 22 санаторно-гостиничных объекта с классификацией от двух до пяти звезд. Было создано более 1,5 тыс. новых койко-мест. В текущем году запланирована реализация 21 инвестпроекта для развития курортной сферы общей стоимостью 18 млрд рублей.