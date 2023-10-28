В Москве около 25 тыс. рабочих мест появится в результате КРТ бывшего завода "МиГ"

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что это станет одним из самых крупных проектов комплексного развития территорий в столице

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Около 25 тыс. новых рабочих мест будет создано в Москве благодаря реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Заключили договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе. Вместо устаревших объектов и недействующих производственных площадей построим современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации. <...> В итоге создадим около 25 тыс. новых рабочих мест", - написал он.

Мэр отметил, что на территории будет возведена вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, офисы и прочее. Это станет одним из самых крупных проектов комплексного развития территорий (КРТ) в столице. Инвестор, договор с которым заключен на 26 лет, вложит в проект не меньше 300 млрд рублей, при этом ежегодный бюджетный эффект для города составит примерно 12 млрд.