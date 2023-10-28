Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи гибелью людей на шахте

Президент Белоруссии также пожелал скорейшего восстановления пострадавшим

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в результате аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

"С чувством глубокой боли в Республике Беларусь восприняли известие о трагической гибели людей в результате аварии на угольной шахте в Карагандинской области Казахстана", - отмечается в соболезновании.

Лукашенко сказал, что "белорусы скорбят вместе со всем казахстанским народом, разделяют тяжесть постигшей беды и горе невосполнимых утрат". Президент Белоруссии выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров, а пострадавшим пожелал скорейшего восстановления, проинформировали в президентской пресс-службе.

На момент аварии в шахте имени Костенко находились 252 человека. На поверхность вывели 208 человек, 18 из них обратились за медицинской помощью. Согласно последней информации департамента по ЧС Карагандинской области, в настоящее время обнаружены тела 22 погибших, поиски остальных продолжаются.