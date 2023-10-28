В жилом комплексе в Грозном построят новую мечеть

Глава республики Рамзан Кадыров поручил разработать генеральный план застройки с учетом местности и пожеланий жителей, а после приступить к его реализации

ГРОЗНЫЙ, 28 октября. /ТАСС/. Новую мечеть, которая станет частью будущего современного многоквартирного жилого комплекса, построят в Грозном. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Еще одна мечеть украсит в скором будущем город Грозный. Она появится рядом с центром и, согласно проекту, органически впишется во внешний облик столицы. При этом новая мечеть станет частью будущего современного многоквартирного жилого комплекса", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, он вместе с помощником главы Чеченской Республики Амрудди Эдильгириевым, мэром города Грозного Хас-Магомедом Кадыровым и управляющим директором АО "Чеченэнерго" Исой Кадировым осмотрел предполагаемую строительную площадку. "На месте ознакомился с начальным проектом. Он действительно очень интересный и оригинальный. Такой мечети еще нет нигде", - добавил Кадыров.

Он отметил, что поручил разработать генеральный план застройки с учетом местности и пожеланий жителей, а после приступить к его реализации. "Исходя из намеченного скажу, что должно получиться все на высшем уровне", - написал глава Чечни.

По его словам, главный город республики становится густонаселенным, в связи с этим власти усиленными темпами создают для его жителей необходимую инфраструктуру, делают места проживания и жизнедеятельности людей более комфортными. "Стараемся идти в ногу со временем при любых обстоятельствах. И мне очень приятно, что, невзирая на все признанные успехи, мы не стоим на месте в плане дальнейшего развития города. Масштабные проекты, которые реализуются один за другим, у нас появляются каждый год", - отметил Кадыров.