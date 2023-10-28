Мишустин поздравил коллектив Академии горных наук с юбилеем

Премьер-министр РФ поблагодарил сотрудников за вклад в формирование стратегии развития минерально-сырьевой базы и топливно-энергетического комплекса страны

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Академии горных наук с 30-летием и поблагодарил за вклад в формирование стратегии развития минерально-сырьевой базы и топливно-энергетического комплекса страны. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Искренне поздравляю вас с 30-летием Академии горных наук. <...> Уверен, вы и дальше продолжите помогать в решении актуальных экономических задач, стоящих перед Россией", - говорится в поздравлении.

Глава кабмина уточнил, что у истоков создания академии стояли ведущие ученые и специалисты в области геологии. "В 1993 году ваша общественная организация объединила широкий круг экспертов и профессионалов в сфере добычи полезных ископаемых, нефтегазовой и угольной промышленности. И стала авторитетной площадкой, где идет содержательный и открытый диалог, обмен научными идеями, обсуждаются результаты важных исследований, вырабатывается позиция по ключевым для отрасли вопросам", - добавил премьер.

Мишустин отметил внесение существенного вклада в формирование стратегии развития минерально-сырьевой базы и топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, укрепление научно-технологического потенциала страны в недропользовании, разработку месторождений, строительство и модернизацию горнодобывающих предприятий.

Премьер также отметил, что академия и ее региональные отделения активно проводят независимые фундаментальные и прикладные исследования, внедряют инновационные технологии, повышающие безопасность и эффективность производства. "Важно, что особое внимание уделяется образовательной деятельности, профориентации, подготовке квалифицированного кадрового резерва", - добавил Мишустин.

Премьер пожелал коллективу Академии горных наук успехов, здоровья и благополучия.