В Волгоградской области ожидают штормовой ветер

Жителям региона рекомендовали соблюдать меры безопасности, при парковке машин выбирать места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций, не укрываться под деревьями

ВОЛГОГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупредило жителей региона об усилении юго-западного, западного ветра, порывы которого могут достигать штормовых 24 м/с сообщается на сайте ведомства.

"Штормовые и экстренные предупреждения. По сообщению волгоградского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период 1-2 часов и до конца суток 28 октября, а также 29 октября в отдельных районах Волгоградской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра в порывах 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим жителям региона рекомендуется соблюдать меры безопасности, при парковке машин выбирать места вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций, не укрываться под деревьями. Управляя автотранспортом, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.