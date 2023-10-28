В девяти районах Москвы изменились маршруты наземного транспорта

Речь идет о восьми маршрутах городского транспорта

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Автобусы начали подъезжать ближе к метро и социальным объектам в девяти районах Москвы с 28 октября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 28 октября в девяти районах и поселениях Москвы наземный транспорт станет работать еще эффективнее. <...> Изменения коснутся транспорта на юге, севере, северо-западе города и в ТиНАО. Автобусы будут подъезжать ближе к метро и социальным объектам, сократится время в пути и ожидания на остановках", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, речь идет о восьми маршрутах городского транспорта. В частности, на юге столицы запущен временный маршрут 824п от жилого комплекса до метро "Нагатинский затон". Кроме того, согласно инфографике, автобус №565 поедет по Головинскому шоссе вместо Нарвской улицы, маршрут №570 продлят до станции метро "Войковская", а электробусный маршрут №328 - до жилого комплекса "Митино-парк". Есть и другие изменения.