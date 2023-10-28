В КЧР для туристов впервые открыли сторожевую башню времен Кавказской войны

В ее залах посетители смогут ознакомиться с фотографиями, рассказывающими о людях и событиях того времени, предметами быта и материальной культуры

ЧЕРКЕССК, 28 октября. /ТАСС/. Красногорская сторожевая башня, сохранившаяся со времен Кавказской войны, впервые открыта для посещения туристов в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом ТАСС рассказала заместитель директора государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М. Байчоровой Мариям Шаханова.

"Красногорская башня была построена в 1832-1837 годы и являлась сторожевым постом Верхне-Никольского укрепления во время Кавказской войны. Башня возведена на правом берегу реки Кубани, которая долгое время была границей между Османской и Российской империями. У гостей и жителей КЧР появилась уникальная возможность посетить это историческое сооружение", - рассказала Шаханова.

Она отметила, что башня расположена в станице Красногорской Усть-Джегутинского района республики. В ее залах посетители смогут ознакомиться с фотографиями, рассказывающими о людях и событиях того времени, предметами быта и материальной культуры. В экспозиции также представлены схемы и чертежи самой башни.

"Особенностью архитектурного решения постройки стала овальная форма башни в виде стилизованной "короны", увенчанной прямоугольными зубцами - бойницами. Толстые стены башни сложены из местного камня на известковом растворе. Башня двухъярусная, в обоих уровнях помещены узкие щелевидные бойницы. Поверхность нижнего яруса расчленена треугольными нишами. Предположительно, башня могла быть построена декабристом Константином Игельстромом",- добавила собеседница агентства.