28 октября, 10:20,
обновлено 28 октября, 10:38

Мурашко сообщил о подъеме заболеваемости гриппом и ковидом в регионах России

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Министр здравоохранения отметил важность своевременной вакцинации против гриппа

МАЙКОП, 28 октября. /ТАСС/. Подъем заболеваемости гриппом и ковидом фиксируется в нескольких регионах России. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Адыгею.

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"Есть в ряде субъектов Российской Федерации подъем заболеваемости - как респираторными заболеваниями, так и ковидом. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа <...>. Сейчас идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины "Спутник", в самое ближайшее время они будут завершены, планируем, что новая вакцина будет доступна. Рост [заболеваемости] есть, он медленный", - сообщил он.

24 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 20,1%, а число госпитализаций увеличилось на 14,3%. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время отмечается стабилизация показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп. От гриппа уже привились 47 млн россиян, что на 8,2 млн человек больше, чем неделей ранее. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
© Информационное агентство ТАСС
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