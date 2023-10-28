В Херсонской области выпустили видеоролики по "Черной книге" о преступлениях бандеровцев

Их представили на патриотическом форуме "Открывая глаза"

ГЕНИЧЕСК, 28 октября. /ТАСС/. Патриотический форум в преддверии Дня народного единства "Открывая глаза" состоялся в Геническе для школьников средних и старших классов, передает корреспондент ТАСС. На нем была представлена серия видеороликов по материалам "Черной книги" о преступлениях украинских националистов, которая была выпущена Российским военно-историческим обществом.

Видеоролики были созданы при поддержке управления информационной политики Херсонской области. "Цель проекта - распространение информации о преступлениях киевского режима и украинских неонацистов среди жителей Херсонской области и других новых регионов, в особенности среди молодежи", - уточнили в Мининформации региона.

"Мы комплексно начинаем работать с молодежью по патриотическому воспитанию. Мы решили сделать формат беседы, потому что в этой теме важно иметь возможность задавать вопросы в условиях, когда украинская пропаганда при поддержке западных кураторов умело использует все соцсети для распространения дезинформации", - сказал ТАСС начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

Он отметил, что подобные беседы станут регулярными, их формат еще обсуждается. "Мы бы хотели, чтобы такие мероприятия формировали в человеке стержень, умение фильтровать информацию", - подчеркнул Брыков.

По его словам, просветительская работа также будет вестись на всех интернет-платформах. "Некоторые соцсети заблокированы в России, но молодежь использует VPN и обходит блокировку. Я считаю, что мы должны создавать качественный продукт и выходить и на эти платформы, чтобы показывать правду. Это сложно, потому что на этих площадках правду блокируют, но мы планируем такую работу", - добавил начальник управления.

20 августа 2022 года научный директор РВИО Михаил Мягков сообщил, что общество подготовило "Черную книгу преступлений бандеровцев". Сегодняшние наследники бандеровцев, которых, в частности, брали в плен в Мариуполе, имеют те же самые наколки и используют те же приемы против мирных граждан, что и их предшественники. Это "Азов" (запрещен в РФ) и другие нацбаты, уточнил Мягков. По его словам, в современной Украине представители националистических структур регулярно приходили в части ВСУ и проводили там "воспитательную работу" среди военнослужащих.