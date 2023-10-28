На севере Москвы благоустроили почти 100 дворов на средства от платных парковок

Объекты, которые необходимо обновить, выбирают сами жители

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Благоустройство 95 дворов на севере Москвы провели в этом году на средства от платных парковок. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

"95 дворов благоустроили в САО в этом году на средства от платных парковок, поступающих в городской бюджет. На эти средства обустроили парковочные карманы, отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, обустроили детские и спортивные площадки, обновили газоны и многое другое", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Ликсутов добавил, что все средства от платных парковок, поступающие в городской бюджет, направляются на благоустройство дворов и развитие инфраструктуры. Объекты, которые необходимо обновить, выбирают сами жители. В 2022 году на средства от платных парковок в Москве было обустроено почти 1,3 тыс. дворов. Больше всего работ проводилось в Южном, Центральном и Восточном административных округах.