В Салониках прошел военный парад в честь 83-й годовщины начала войны с фашистской Италией

Президент Греции Катерина Сакелларопулу отметила, что ее страна чтит память тех, кто отдал свои жизни за свободу государства

АФИНЫ, 28 октября. /ТАСС/. Военный парад состоялся в Салониках по случаю празднования Дня "Охи" ("Нет") - 83-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией. Трансляцию из Салоник вел греческий телеканал ERT-3.

На параде, который принимала президент Греции Катерина Сакелларопулу, присутствовали министр национальной обороны Греции Никос Дендиас, другие греческие военачальники, лидеры ряда политических партий, парламентарии, руководители администрации Салоник. По проспекту имени Александра Македонского прошли колоннами войсковые подразделения, спецназ, бойцы спасательных и санитарных отрядов, полицейские, члены военно-исторических обществ, студенты и школьники, духовой оркестр. Были показаны образцы военной техники греческих вооруженных сил, включая российские зенитные ракетные комплексы "Тор-М1" и американские Patriot. По проспекту прошли также бронетехника, артиллерийские установки, машины пожарных и полицейских.

К воздушной части парада присоединились самолеты и вертолеты ВВС Греции, включая полученные от Франции истребители Rafale и модернизированные F-16 Viper. Пилот истребителя F-16 Block 52+ во время воздушной части парада показал фигуры высшего пилотажа. В группе самолетов был, в частности, исторический британский истребитель времен Второй мировой войны Supermarine Spitfire MJ755, который уже в третий раз поднимается в небо Салоник во время парадов. Этот самолет, восстановленный и отремонтированный за €2 млн, участвовал во время Второй мировой войны в воздушных битвах союзников.

После окончания парада глава государства заявила, что, празднуя День "Охи", Греция чтит память тех, кто отдал свои жизни за свободу страны. "Вооруженные силы непоколебимо защищают права нашей страны. Мы живем в обстановке, полной неопределенности и волнений, но Греция продолжит отстаивать свои национальные интересы и останется столпом стабильности и мира в широком регионе", - сказала Сакелларопулу. В свою очередь министр национальной обороны, представлявший в Салониках греческое правительство, заявил, что гордится вооруженными силами, которые защищали страну ранее и защищают ее теперь. "Они это продемонстрировали в 1940 году, а также недавно путем пресечения агрессивного поведения [Турции] в Восточном Средиземноморье и Эгейском море в период с 2019 по 2022 год", - сказал Дендиас.

В нынешнем году между двумя странами не было пограничных инцидентов, Греция и Турция работают над улучшением двусторонних отношений.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис присутствовал на праздничных торжествах на острове Крит. Там он заявил, что Вооруженные силы Греции гарантируют сдерживающую мощь, которая опирается на сильную экономику, геополитические союзы и единство греческого народа. "Это единство, которое с таким самопожертвованием было продемонстрировано 83 года назад, всегда должно быть ориентиром на будущее, на то, как наша страна будет преодолевать любые трудности и выходить из каждого кризиса более сильной", - сказал Мицотакис.

Исторический праздник

28 октября 1940 года Греция сказала решительное "нет" в ответ на ультиматум итальянского диктатора Бенито Муссолини, потребовавшего капитуляции страны перед войсками фашистской Италии и предоставления ей плацдарма на греческой территории в качестве гарантии нейтралитета в разгоравшейся Второй мировой войне. В ответ греки развернули ожесточенное сопротивление и сумели нанести Италии сокрушительное поражение на покрытых снегом склонах гор на юге Албании. По свидетельству историков, во время шестимесячной кампании погибли более 38 тыс. итальянцев и 13,5 тыс. греков. Пострадали десятки тысяч человек с обеих сторон.

Греция принесла союзникам первую важную победу во Второй мировой войне. Однако весной 1941 года в бои с греками вступила нацистская Германия, и соотношение сил стало неравным. Греция на три года оказалась в оккупации, но более сотни тысяч партизан встали в ряды национального сопротивления, нанося мощный урон немецким оккупантам.