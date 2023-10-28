В Софии сотни болгар выразили недовольство отменой голосования при помощи спецмашин

ЦИК ранее принял решение проводить голосование лишь с использованием бумажных бюллетеней

СОФИЯ, 28 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Массовая акция протеста с участием нескольких сотен человек прошла в болгарской столице накануне выборов в местные органы власти, намеченных на воскресенье. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, граждане протестовали против решения Центральной избирательной комиссии Болгарии (ЦИК) отказаться от использования на выборах специализированных аппаратов для голосования.

Территория вокруг парламента, где располагается ЦИК, была полностью окружена плотно стоящими полицейскими машинами и усиленными нарядами. Несмотря на это протестующие попытались прорвать полицейский кордон, а после неудачной попытки начали шествие по улицам Софии, перекрывая дорожное движение.

Накануне ЦИК, основываясь на данных доклада Государственного агентства национальной безопасности о несанкционированном доступе к кодам безопасности программного обеспечения специализированных машин для голосования, принял решение проводить голосование лишь с использованием бумажных бюллетеней, а технику, уже доставленную на участки для голосования, вернуть на склады.