Мишустин выразил премьеру Казахстана соболезнования в связи с аварией на шахте

Премьер-министр РФ попросил Алихана Смаилова передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибшим, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим шахтерам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Алихану Смаилову в связи с аварией на шахте в Карагандинской области, в результате которой погибли по меньшей мере 32 человека.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с гибелью шахтеров в результате взрыва на угольной шахте имени И. А. Костенко в Карагандинской области", - говорится в телеграмме.

"Мы разделяем скорбь и боль братского народа Казахстана в связи с этим трагическим происшествием", - добавил глава российского кабмина. Он также попросил Смаилова передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибшим, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим шахтерам.