Россия сохранила свое присутствие в Международной полицейской ассоциации

Как отметили в МВД, "очередная попытка оказания давления на Российскую Федерацию со стороны представителей секций недружественных стран провалилась"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия сохранила присутствие в Международной полицейской ассоциации.

Как сообщили ТАСС в МВД РФ, "в Афинах Греческой Республики проходит 66-й Конгресс Международной полицейской ассоциации, в котором принимают участие представители Общероссийской общественной организации "Всероссийская полицейская ассоциация МПА". В повестку заседания по инициативе польской стороны был внесен вопрос об исключении российской секции из рядов Международной полицейской ассоциации.

"В ходе открытого голосования из 60 представителей присутствующих государств 49 выступили в поддержку России", - сообщили в МВД. Россия, таким образом, сохранила свое присутствие в этом авторитетном международном сообществе еще на год. "Очередная попытка оказания давления на Российскую Федерацию со стороны представителей секций недружественных стран провалилась", - отметили в МВД.

В прошлом году на 65-м Конгрессе в Испании с предложением об исключении российской организации из состава международного полицейского содружества выступали Украина, Нидерланды и Бельгия, однако подавляющее большинство стран - участников международной организации проголосовали против.

В МВД сообщили, что другой не менее значимой победой российской делегации по итогам проведенного заседания стало включение в состав Международной полицейской организации Киргизской Республики в качестве полноправного члена.

При активном участии России Международная полицейская ассоциация остается важным звеном координации международных усилий по противодействию транснациональной организованной преступности.