28 октября, 13:10

На берегу Каспия в Махачкале построили набережную протяженностью более 1 км

Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС
© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

На территории, в частности, оборудовали баскетбольное поле, детские и воркаут-площадки

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Впервые в Махачкале за счет региональных средств построили набережную с прогулочными зонами и малыми архитектурными формами. Об этом в субботу ТАСС сообщил первый заместитель мэра Махачкалы Нариман Темуркаев.

"В этом году нам удалось впервые построить современную и самую длинную набережную в Редукторном поселке Махачкалы общей протяженностью более 1 км. В рамках благоустройства берега Каспия выполнены работы по прокладке прогулочных зон, установке малых архитектурных форм и так далее. В перспективе планируется увеличить длину набережной еще на 400 м. Подобные объекты в городе не строились последние лет 30", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на территории оборудовали баскетбольное поле, детские и воркаут-площадки.

"В настоящее время этот участок уже стал излюбленным местом для жителей города и гостей нашей республики. Для любителей активного образа жизни здесь созданы максимально комфортные условия", - добавил он. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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