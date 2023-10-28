На ремонт школы в ЛНР выделили более 130 млн рублей при поддержке Калужской области

В учреждении учатся более 200 детей

КАЛУГА, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 130,5 млн рублей выделено на капремонт и оснащение подшефной Калужской области Золотовской школы №16 в Луганской Народной Республики (ЛНР). Объект вошел в федеральную программу на 2024 год, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

"Благодаря поддержке Калужской области заявка Золотовской школы №16 прошла отбор и войдет в федеральную программу на 2024 год. Мы полностью подготовили все документы: сметы, экспертизу. На капремонт и оснащение этой школы будет выделено 130,5 млн рублей", - написал Шапша.

После освобождения Золотого педагоги и родители начали приводить здание школы в порядок. Подключились калужские строители, волонтеры. Занятия возобновились в сентябре этого года, здесь учатся более 200 детей. Власти региона взяли шефство над школой.

Калужская области планирует отремонтировать в 2023 году 48 объектов в Первомайске, в том числе городскую библиотеку, центр культуры и досуга "Заря". Полностью закончены работы на 37 объектах, завершается ремонт четырех многоквартирных домов в Горском и Золотом. Добровольцы помогают восстанавливать Свято-Петропавловский храм в ЛНР.