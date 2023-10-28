В Берлине задержали 74 пропалестинских активистов

Несмотря на запрет, они попытались провести несколько акций

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Пропалестинские активисты, несмотря на запрет, попытались в ночь на субботу провести несколько акций в германской столице, полиция разогнала демонстрации. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов Берлина.

"Временно задержаны были 74 человека, прежде всего, с целью установления личности. Пострадали два служащих полиции", - говорится в сообщении.

Накануне полиция Берлина отказала в проведении пропалестинской демонстрации на площади Александерплац. На нее все равно пришли около 100 человек, отмечается в заявлении полиции.

По всей ФРГ было зарегистрировано более 1 200 правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом. За последние недели состоялось более 200 акций в поддержку Израиля, более 130 пропалестинских манифестаций. Более 50 демонстраций были запрещены, свыше 100 полицейских пострадали в одном только Берлине. 8 октября канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства объявил, что запретит в республике деятельность палестинской группировки ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и ведет пропаганду.