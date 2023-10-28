28 октября, 13:32
Палестино-израильский конфликт

Греческая полиция задержала в городе Лариса человека с окровавленным флагом Израиля

Он пытался присоединиться к участникам военного парада по случаю 83-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией

АФИНЫ, 28 октября. /ТАСС/. Греческие полицейские задержали в городе Лариса человека с окровавленным флагом Израиля. Он пытался присоединиться к участникам военного парада по случаю 83-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией (известен как День "Охи" ("Нет"), сообщил разместивший соответствующее видео местный информационный портал onlarissa.gr.

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По данным издания, неизвестный мужчина вторгся на площадь после окончания парада студентов и учащихся и перед началом военного парада. Он держал залитый кровью израильский флаг, на нем была футболка с надписью "Я больше не могу молчать". Полицейские сразу же его задержали и увели с площади. Задержанному не дали слово, поэтому его намерения пока неизвестны. 

Теги:
ГрецияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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