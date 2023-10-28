28 октября, 13:40
ЧП на шахте в Казахстане

Президент Таджикистана выразил соболезнования из-за гибели шахтеров в Казахстане

Эмомали Рахмон также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате инцидента

ДУШАНБЕ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму с соболезнованиями президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву после аварии на шахте, в результате которой погибли более 30 человек. Текст телеграммы распространила пресс-служба таджикского лидера.

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"С чувством глубокой печали воспринял трагическую весть о гибели людей в результате аварии на угольной шахте в Карагандинской области Казахстана. Разделяем горечь невосполнимой утраты. От имени народа Таджикистана и от себя лично выражаю вам, братскому народу Казахстана, родным и близким погибших наши искренние соболезнования", - говорится в телеграмме.

Рахмон также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате инцидента. 

Теги:
КазахстанТаджикистанРахмон, ЭмомалиЧП на шахте в Казахстане
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