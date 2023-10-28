Как заявил министр юстиции страны Денис Малюська, восполняется дефицит рабочей силы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Украинские власти начали привлекать заключенных к работе шахтерами на фоне дефицита рабочей силы. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Наши заключенные начали работать шахтерами. Преимуществ - множество, восполняется дефицит рабочей силы", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Малюська добавил, что энергетическая безопасность Украины "в надежных руках". По его словам, власти готовы рассмотреть предложения о привлечении к работе заключенных и от других работодателей.

В октябре украинские власти на фоне нехватки саперов предложили бесплатное обучение по этой специальности переселенцам, инвалидам, раненым военным и другим гражданам старше 45 лет.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Параллельно поступает информация об огромных потерях в рядах ВС Украины. Как отметил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина", губительная политика украинского президента Владимира Зеленского обрекла страну на вымирание, окончательно погрузив в демографическую катастрофу.