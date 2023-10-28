Токаев подписал распоряжение об объявлении общенационального траура 29 октября

В результате аварии, произошедшей на шахте имени Костенко, погибли 33 человека, 13 горняков числятся пропавшими без вести

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении 29 октября общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"В связи с гибелью людей в результате аварии на шахте имени И. А. Костенко в Карагандинской области объявить 29 октября 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в документе.

В результате аварии, произошедшей в субботу на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау", погибли 33 человека, 13 горняков числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты - компанией "Арселормиттал Темиртау". Она является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселормиттал".

В свою очередь правительство Казахстана достигло предварительной договоренности с акционерами АО "Арселормиттал Темиртау", в настоящее время завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу государства.