Телеканалы Гагаузской автономии Молдавии оштрафовали за ретрансляцию программ из РФ

Речь идет о телеканалах Oguzsatlink и ILK Halk Televizionu

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Два телеканала из Гагаузской автономии Молдавии оштрафовали за ретрансляцию телевизионных программ из России и Белоруссии, что запрещено в республике.

"Телекомпании Oguzsatlink и ILK Halk Televizionu из Гагаузии были оштрафованы за несоблюдение мер по защите национального аудиовизуального пространства", - информирует пресс-служба Совета по телерадиовещанию Молдавии. Там уточнили, что региональное кабельные телекомпании ретранслировали контент запрещенных в республике "Первого канала", "НТВ", "Россия 1", "Россия 24", "Мир 24", РБК и "Беларусь 24". В общей сложности штрафы, наложенные на дистрибьюторов, составили 290 тыс. леев (около €15 тыс.).

В прошлом году парламент Молдавии вернулся к запрету на ретрансляцию программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе из России и Белоруссии. Кроме того, здесь был введен режим ЧП и заблокирован доступ к сайтам российских телеканалов. Генеральная прокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении нескольких лиц по подозрению в некорректном освещении событий на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия квалифицирует решение молдавских властей в отношении телеканалов как циничное ущемление прав национальных меньшинств и требует от профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры.