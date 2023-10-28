В Париже началась запрещенная властями демонстрация в поддержку жителей Палестины

Значительные силы полиции стянуты в район манифестации

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку палестинцев, ранее запрещенная французскими властями, проходит в центре Парижа, передает корреспондент ТАСС с места события.

В районе площади Шатле собрались несколько сотен участников манифестации, в основном это представители левых организаций. Манифестанты выкрикивают призыв к прекращению огня, некоторые жгут фаеры. Значительные силы полиции стянуты в район манифестации, однако никаких действий они пока не предпринимают.

Ранее парижская префектура объявила о запрете запланированной на 28 октября манифестации, это решение подтвердили судебные власти. "Лица, которые решат участвовать в этой акции, могут быть задержаны и оштрафованы", - предупредили в парижской полиции.

Крупная манифестация в поддержку Палестины и за прекращение ударов по сектору Газа состоялась в Париже 22 октября. По данным полиции, она собрала около 15 тыс. человек.