В Московской неделе интерьера и дизайна принимают участие компании из 30 стран

Гости, в частности, смогут увидеть товары из Египта, Турции и Китая

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Компании из 30 стран принимают участие в III Московской неделе интерьера и дизайна. Об этом сообщила журналистам глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

"У этого мероприятия есть две основные цели. В первую очередь, оно является площадкой для предпринимателей, чтобы продвигать свой товар, знакомиться, общаться и так далее. Вторая цель - это чтобы жители нашего города узнавали, как много действительно качественных, классных и красивых товаров производят наши компании. Сейчас тут находятся 30 международных компаний. Здесь представлены Египет, Иран, Китай, Турция. Это те компании, которые на нас выходили и хотели представить свой товар", - сказала Кострома.

Она напомнила, что первую неделю в 2022 году посвятили вопросам импортозамещения и нишам, которые сейчас освобождаются. "Мы видим большой отклик от предпринимателей, увеличение числа компаний, рост их выручки и количества людей, которые там работают. И видим, что та ниша, которая освободилась из-за ухода зарубежных предпринимателей, она потихоньку сейчас замещается. Это было важным стимулом для отечественной индустрии в целом", - подчеркнула глава ведомства.

Она поделилась, что на выставке сегодня представлены, как и доступные по цене экономрешения, так и бизнес, и премиум сегмент. Поэтому все гости смогут найти себе понравившуюся продукцию, подходящую по цене и качеству.

"В городе создана линейка мер поддержки для компаний, находящихся на разных стадиях, и для разных функций. Вот сегодня неделя дизайна нужна для того, чтобы продвигать и показывать наших столичных предпринимателей. У нас много разных других программ и сервисов. Например, программа "Сделано в Москве", которая позволяет показывать отечественные бренды, продвигать их и популяризировать. Безусловно, у нас большой фокус поддержки на тех, кто производит что-то в Москве. Это отрасли науки, IT, промышленности. В городе можно обратиться за льготными кредитами, субсидиями на модернизацию, оснащение, продвижение. Любые запросы, которые необходимы предпринимателю для развития своего бизнеса, могут быть удовлетворены", - подчеркнула Кострома.

Впервые Московская неделя интерьера и дизайна прошла в столице с 1 по 6 ноября 2022 года и собрала более 170 тыс. участников, а сумма заключенных между предпринимателями соглашений, включая международные, составила около 5,6 млрд рублей. Вторую Московскую неделю интерьера и дизайна с 6 по 9 мая посетили более 250 тыс. человек, во время мероприятия было подписано 17 соглашений на общую сумму более 13,8 млрд рублей.