На строительство водовода в Первомайске и округе направят около 1,8 млрд рублей

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, сейчас воду жителям подают раз в несколько дней в соответствии с графиком

КАЛУГА, 28 октября. /ТАСС/. Около 1,8 млрд рублей направят на строительство водовода от Светличанского водозабора до Первомайска по народной программе "Единой России", сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

"В народную программу "Единой России" по моей инициативе также включено строительство водовода от Светличанского водозабора до Первомайска. Проект масштабный, капиталоемкий - порядка 1,8 млрд рублей", - написал он.

Проект поддержали на федеральном уровне. Как отметил Шапша, работы идут, в том числе саперы ведут разминирование трассы будущего водовода. "Сейчас вода жителям подается по графику, раз в несколько дней. Строительство водовода - единственная возможность восстановить водоснабжение в Первомайске и всех населенных пунктах, которые входят в городской округ, в постоянном ежедневном режиме", - уточнил губернатор.