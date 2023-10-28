Съезды с ТТК на Кутузовский проспект в Москве закроют ночью в некоторых числах ноября

На некоторых участках будет также недоступна парковка

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Съезды с ТТК на Кутузовский проспект в Москве будут закрыты ночью с 1 по 3 и с 4 по 7 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 1 до 3 ноября в период с 23:00 до 06:30 и с 4 до 7 ноября в период с 23:00 до 07:30 будут закрыты съезды с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области. Это связано с проведением строительных работ", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 ноября 2023 года до 6 мая 2024 года на нескольких участках улицы 8 Марта будут недоступны для движения одна-две полосы в зависимости от даты и времени, что связано с проведением строительных работ. На участках улицы Клары Цеткин, Фармацевтического и Новопетровского проездов с 1 ноября 2023 года до 15 апреля 2024 года также будут недоступны для движения одна-две полосы в зависимости от даты и времени из-за реконструкции инженерных сетей. Также на некоторых участках ограничения будет недоступна парковка.