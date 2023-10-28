В Смоленске после обучения медиков в Москве намерены улучшить работу реаниматологов

Обучение проводилось со 2 по 28 октября

ТАСС, 28 октября. Первая группа медиков из Смоленской области, в том числе анестезиологи-реаниматологи, повысила квалификацию в ведущем исследовательском центре Минздрава России, что позволит усовершенствовать работу медучреждений региона. Медики освоили также новую методику проведения операций под ультразвуковой навигацией, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Смоленской области.

"Первая группа смоленских медиков, в том числе анестезиологи-реаниматологи, прошла повышение квалификации в ведущем медицинском исследовательском центре Минздрава России, обучение длилось со 2 по 28 октября. В ближайшее время на базе областного онкодиспансера будет организована конференция, в рамках которой врачи, обучившиеся в центре, поделятся новыми знаниями с коллегами из областного центра и районов Смоленской области, что позволит усовершенствовать процесс работы в медучреждениях. Медики освоили новые методики, среди которых проведение операций под ультразвуковой навигацией", - рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, группа медиков ознакомилась с системой ранней реабилитации пациентов после операции. Новые опыт и знания будут адаптированы под регион. Как отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале, после курса в Москве медики будут выступать наставниками для коллег из областного онкологического клинического диспансера, клинической больницы скорой медицинской помощи и областной клинической больницы. "В учреждения здравоохранения региона передадут знания, навыки и бесценный опыт столичных коллег", - добавили в Минздраве региона.

Кроме этого, для медиков региона в мае 2023 года организовали курсы переподготовки для работы на новом оборудовании, в них заявлено более 150 специалистов. С августа молодые врачи-целевики в Смоленской области получают выплаты из регионального бюджета по 200 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры после трудоустройства на станцию скорой помощи - по 100 тыс. рублей. Власти региона отметили, что единовременные выплаты являются частью комплексной работы по сокращению кадрового дефицита в системе здравоохранения Смоленской области.