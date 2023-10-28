В Бангладеш более 50 человек пострадали при столкновениях в ходе акции протеста оппозиции

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 октября. /ТАСС/. Более 50 человек, в том числе журналисты местных СМИ и полицейские, пострадали в столкновениях, вспыхнувших в ходе антиправительственной акции протеста оппозиции в столице Бангладеш - Дакке. Об этом сообщила газета The Daily Star.

По данным издания, сторонники ведущей оппозиционной партии Национальная партия Бангладеш (BNP), требующие отставки премьер-министра страны Шейх Хасины, подожгли несколько автомобилей и автобусов. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Генеральный секретарь правящей партии "Народная лига Бангладеш" (Awami League) Обайдул Куадер заявил, что в ответ на агрессивные действия оппозиции Awami League проведет по всей стране в воскресенье мирное шествие. "Мы выйдем на акцию. Сторонники Шейх Хасины всегда действовали, и они сделают это и завтра", - заявил он.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что в ходе субботней акции оппозиции в Дакке погиб один полицейский. В демонстрации приняли участие более ста тысяч сторонников оппозиционных партий. Они обвиняют правительство в коррупции и нарушениях прав человека. Оппозиция активизировала свою деятельность в преддверии предстоящих в январе всеобщих выборов и назвала субботнюю акцию крупнейшей в текущем году.