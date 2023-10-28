28 октября, 16:10
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН обеспокоен судьбой сотрудников организации в Газе из-за потери связи

Вечером 27 октября палестинский провайдер Jawwal сообщил, что телефонная связь и интернет перестали работать на всей территории анклава

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил крайнюю обеспокоенность судьбой сотрудников всемирной организации в секторе Газа в связи с тем, что 27 октября на всей территории анклава перестала работать связь.

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"В свете отсутствия связи я крайне обеспокоен судьбой сотрудников ООН, которые находятся в Газе для доставки гуманитарной помощи", - говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его офисом.

Вечером 27 октября палестинский провайдер Jawwal сообщил, что телефонная связь и интернет перестали работать на всей территории сектора Газа после массированных ударов со стороны израильской армии. По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.

В субботу Илон Маск заявил, что компания Starlink будет поддерживать связь с международно признанными организациями, чтобы оказывать помощь сектору Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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