Чечня намерена оказать гуманитарную помощь 20 тыс. палестинских семей

Как отметил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев, паломники из Чеченской Республики читают молитвы за облегчение участи палестинцев

ГРОЗНЫЙ, 28 октября. /ТАСС/. Чечня окажет гуманитарную помощь 20 тыс. палестинских семей, сообщил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев.

"По инициативе руководителя РОФ [региональный общественный фонд] имени первого президента Чеченской республики Аймани Несиевны Кадыровой и по поручению главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова сейчас ведется работа по оказанию помощи 20 тыс. палестинским семьям. Работа ведется через руководство Палестины, и скоро помощь прибудет к ним. Сегодня они нуждаются в помощи, и наше руководство, как и всегда, когда люди нуждаются в этом, будь то Бирма, Сирия или другое место, всегда протягивает руку помощи", - сказал Межиев, слова которого приводятся в Telegram-канале министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

Муфтий отметил, что паломники из Чеченской Республики, совершающие сейчас хадж благодаря помощи Рамзана Кадырова, читают дуа (молитвы) за облегчение участи палестинцев; также в Чеченской Республике во всех мечетях каждый день проводятся тахаджуд-намазы с чтением дуа за жителей Газы.