Нетаньяху обещал семьям заложников, что Израиль сделает все для спасения их родных

Премьер-министр назвал освобождение заложников одной из главных целей военной операции в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьями находящихся в Газе заложников и заверил их, что власти страны сделают все возможное для освобождения пленных. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Мы будем использовать все возможности, чтобы вернуть их домой", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что освобождение заложников - одна из главных целей ведущейся в секторе Газа военной операции.