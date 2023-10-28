28 октября, 17:11
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху обещал семьям заложников, что Израиль сделает все для спасения их родных

Премьер-министр назвал освобождение заложников одной из главных целей военной операции в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьями находящихся в Газе заложников и заверил их, что власти страны сделают все возможное для освобождения пленных. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

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"Мы будем использовать все возможности, чтобы вернуть их домой", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что освобождение заложников - одна из главных целей ведущейся в секторе Газа военной операции. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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