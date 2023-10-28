Замглавы Нацполиции Украины отстранили от службы из-за якобы российского гражданства жены

Правоохранительные органы проверят поступившую информацию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тышлек был отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за скандала, связанного с якобы наличием российского гражданства у его супруги. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"О скандале, в котором фигурирует заместитель главы Нацполиции. Дмитрий Тышлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР [Государственное бюро расследований Украины], чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию. Уголовное производство уже идет. <...> До получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей", - написал он в Telegram-канале.

Ранее в украинских СМИ распространилась информация о том, что жена Тышлека якобы имеет российский паспорт, а теща живет в РФ и в то же время владеет квартирой в одном из дорогих жилых комплексов в Киеве. После этого Тышлек в комментарии агентству "Украинские новости" заявил, что появившаяся в прессе информация не соответствует действительности.