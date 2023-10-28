Министр связи Израиля заявил о разрыве отношений со Starlink из-за Газы

Владелец провайдера Илон Маск ранее сообщил, что его компания будет поддерживать связь с международно признанными организациями для оказания помощи анклаву

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Министр связи Израиля Шломо Каръи осудил слова Илона Маска, заявившего, что его компания Starlink будет поддерживать связь с международно признанными организациями для оказания помощи сектору Газа. Израильский политик подчеркнул, что его ведомство разрывает все связи со Starlink.

"Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink", - написал Каръи на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он процитировал сообщение Маска, который ранее объявил на своей странице в этой соцсети о готовности задействовать Starlink в Газе. Министр написал, что "Израиль применит все имеющиеся у него средства, чтобы бороться с этим".

По мнению Каръи, спутниковой системой могут воспользоваться палестинские радикалы. "ХАМАС использует это для своей террористической деятельности. В этом нет сомнений, мы знаем об этом, и Маск знает это", - уверен израильский министр.

Вечером 27 октября палестинский провайдер Jawwal сообщил, что телефонная связь и интернет перестали работать на всей территории сектора Газа. На этом фоне Армия обороны Израиля объявила об интенсификации ударов по анклаву с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Военные затем сообщили о расширении сухопутной фазы операции, которая проводится в ответ на вторжение на израильскую территорию 7 октября сторонников ХАМАС, сопровождавшееся убийствами гражданского населения, включая женщин, детей и стариков, а также похищением более 220 заложников, которые сейчас удерживаются в секторе Газа. Согласно заявлениям военно-политического руководства Израиля, их освобождение - одна из главных целей проводящейся в анклаве военной операции.