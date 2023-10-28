На акцию в Париже в поддержку Палестины вышли около 4 тыс. человек

Акция была запрещена властями

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Около 4 тыс. человек приняли участие в Париже в несанкционированной манифестации в поддержку Палестины, все они могут быть оштрафованы. Об этом сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

"Сегодняшняя акция на площади Шатле была запрещена, но некоторые решили проигнорировать решение префектуры, - сказал Нуньес. - По нашим оценкам, в общей сложности в акции приняли участие 3 тыс. - 4 тыс. человек".

Как отметили глава столичной полиции, участники демонстрации были окружены сотрудниками правоохранительных органов. "В настоящий момент полицейские выписывают штрафы всем участникам незаконной акции", - добавил Нуньес.

Он также подчеркнул, что полицейские оперативно пресекли ряд провокаций, которые намеревались совершить участники запрещенной манифестации на предполагаемом маршруте своего движения.

По данным парижской полиции, к настоящему времени за участие в акции задержаны 15 человек, более тысячи человек уже получили штрафы.

Через несколько дней после обострения ситуации на Ближнем Востоке в различных городах Франции начались акции в поддержку жителей Палестины. Значительную часть манифестаций французские власти запретили.