В парижском регионе задержали около 80 человек за акты антисемитизма

Полиция ожидает увеличения таких правонарушений

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Полиция парижского региона в течение трех недель задержала около 80 человек за различные проявления антисемитизма. Об этом сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

"В парижской агломерации с 7 октября было зафиксировано около 200 различных актов антисемитизма, в частности, нападений на людей, их имущество, а также на религиозные, культурные и образовательные учреждения, - сказал Нуньес. - Около 80 человек задержаны".

Он также отметил, что ожидает увеличения этих показателей, что "вызывает беспокойство".

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что за акты антисемитизма начиная с 7 октября в стране было задержано около 400 человек. При этом было зафиксировано более 700 подобных инцидентов. За весь 2022 год во Франции было зарегистрировано 436 случаев проявления антисемитизма.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.