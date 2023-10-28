Мурашко сообщил, что немедицинские функции передают от медработников другим специалистам

По словам министра здравоохранения, за счет этого освободилось время, которое можно уделить пациенту

МАЙКОП, 28 октября. /ТАСС/. Реализация в России проекта по увеличению производительности труда позволяет убрать из обязанностей медицинских работников не связанные с их профессиональной деятельностью функции. Проект оценили и медработники, и пациенты, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который находится в рабочей поездке в Адыгее.

В Адыгее специалисты Минздрава России во главе с Мурашко инспектируют ряд объектов здравоохранения, встречаются с медицинскими работниками.

"Сейчас один из серьезных проектов - это, в том числе увеличение производительности труда. Он касается многих разделов, но один из блоков - убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, - те, которые должны выполняться кол-центрами, информационными специалистами. Поэтому для того, чтобы медицина стала более эффективной и доступной, не только увеличивается штатная численность [медработников], но, в том числе и происходит оптимизация определенных процессов и перевод непрофильной активности медработника другому персоналу. Это серьезный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что во время общения с медсестрами и врачами в медицинских учреждениях Адыгеи они констатировали, что сейчас упрощается выписка рецептов, пациенты не тратят время на поиск своих анализов, работа ведется в структурированном виде.

"Специалисты отмечают, что за счет этого освободилось время, можно больше уделить внимание пациенту. <…> Фактически это рационализация использования рабочего времени. Здесь, в Адыгее, хорошо работает проектный офис, все системно, основные процессы разложены по этапам. И в конечном итоге это ценят и врачи, и пациенты", - добавил он.