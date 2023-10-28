В Румынии выявили очаг птичьего гриппа

На ферме была проведена дезинфекция

БУХАРЕСТ, 28 октября. /ТАСС/. Вирус птичьего гриппа H5N1 обнаружен на ферме в румынском населенном пункте Цыгэнешть (уезд Телеорман на юге страны). Об этом сообщила Национальная администрация по санитарной ветеринарии и безопасности продовольствия (ANSVSA).

"Немедленно <...> были приняты меры по изоляции очага, - отмечается в сообщении. - <...> Согласно стандартным процедурам, были забиты все 120 птиц фермы, а также 25 уже проданных в соседнее хозяйство. <...> После этого на ферме была проведена дезинфекция".

Вокруг очага обозначена защитная зона (3 км) и зона наблюдения (10 км), введены ограничения на движение людей, животных и транспортных средств. В настоящее время ситуация находится под контролем, отметила администрация, подчеркнув, что угрозы здоровью населения нет.

В соседней Болгарии на этой неделе были зафиксированы три очага птичьего гриппа, сообщило ранее Болгарское агентство по безопасности продуктов питания (БАБПП).

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей неопасно.