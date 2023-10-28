На "Тавриде. Арт" во время Зеленого фестиваля посадили более 1,6 тыс. растений

Всего в мероприятии приняли участие 3,5 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Участники Зеленого фестиваля, который прошел в субботу в кластере "Таврида. Арт" в Крыму, посадили более 1,6 тыс. деревьев и кустарников. Всего в мероприятии приняли участие 3,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе "Тавриды. Арт".

"28 октября в районе города Судака в Крыму прошел Зеленый фестиваль "Таврида. Арт". Крымчане и гости полуострова собрались рядом с мысом Меганом, чтобы высадить в прибрежной зоне вечнозеленые деревья и многолетние кустарники. В результате в бухте Капсель появилось более 1,6 тыс. растений. <...> Масштабное мероприятие собрало под Судаком 3,5 тыс. гостей", - говорится в сообщении.

Среди посаженых растений были гималайские кедры, судакские сосны, кипарисы, миндаль, можжевельник. Кроме жителей Крыма, фестиваль посетили представители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Завершился фестиваль концертом, где выступили певец Хабиб и группа The Hatters - они также приняли участие в озеленении арт-кластера.

"Таврида. Арт" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт. В конце мая на ее базе была открыта академия творческих индустрий "Меганом", где созданы современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий.