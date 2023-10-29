Турция отметит 100-летие провозглашения республики

Главные праздничные мероприятия пройдут в Стамбуле и Анкаре при участии главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Массовые мероприятия, посвященные 100-летию провозглашения республики, пройдут в Турции. Основные из них состоятся в Анкаре и Стамбуле с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили ТАСС в администрации турецкого лидера.

Мероприятия в Анкаре начнутся с посещения руководством Турции мавзолея основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка (1881-1938). Запланировано прохождение парадного расчета в составе 1 923 военнослужащих от здания Великого национального собрания Турции к первому турецкому парламенту. В небе над Анкарой проведет авиашоу пилотажная группа турецких ВВС Solo Turk.

Через пролив Босфор во второй половине дня планируется прохождение 100 кораблей ВМС Турции в сопровождении 20 боевых самолетов. С берегов пролива будет дан залп из 101 орудия. В 19:23 по местному времени (совпадает с мск) с обращением к нации выступит Эрдоган. Как ожидается, праздник завершится световым шоу над Босфором с участием 2 023 дронов и фейерверком.

29 октября 1923 года Великое национальное собрание объявило о создании Турецкой Республики со столицей в Анкаре. Ее первым президентом стал Ататюрк. СССР стал первой страной, которая признала независимость Турции.

Со 100-летней годовщиной Турецкой Республики Эрдогана в телефонном разговоре 24 октября поздравил президент России Владимир Путин. Он пожелал гражданам Турции благополучия и процветания.