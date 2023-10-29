В Петербурге откроется Школа музыкального наставничества имени Елены Образцовой

Проект реализуется с использованием гранта президента России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Школа музыкального наставничества имени Елены Образцовой открывается в родном городе певицы. Новый образовательный проект приурочен к Году педагога и наставника.

"Наша школа является новым современным прочтением творческой школы вокального мастерства, основанной Еленой Образцовой в 2005 году. Тогда это были прекрасные мастер-классы великой русской певицы для совершенствования вокального мастерства молодых оперных певцов, обмена опытом работы между преподавателями и концертмейстерами. Но время трансформируется, и цель нашего сегодняшнего проекта - дать новые возможности для творческих компетенций самих преподавателей", - рассказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС автор проекта, исполнительный директор Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

В числе участников школы - заслуженная артистка РФ, профессор кафедры сольного академического пения Российской академии музыки имени Гнесиных Рузанна Лисициан. "Дело, которому положила начало Елена Васильевна, продолжается, и это счастье. Поэтому я с большой радостью присоединяюсь к этому проекту. Уверена, что мы получим обоюдную радость и хороший опыт тоже", - сказала московская участница, чей мастер-класс по вокалу пройдет 1 ноября.

В конкурсном отборе приняли участие более 100 пар учителей и их учеников из разных регионов России. Победителями отбора стали 12 пар педагогов и учеников из Москвы и Московской области, Волгограда, Новосибирска, Пскова, Краснодара, Архангельска, Самары, Тулы, Красноярска и 10 пар из Санкт-Петербурга. Все они будут овладевать инновационными методиками обучения детскому и юношескому вокалу. Пары, не прошедшие отбор, но зарегистрировавшиеся на школу, смогут прослушать занятия как очно, так и посредством доступа к полной онлайн-трансляции. В программе - мастер-классы лучших вокальных педагогов страны, практикумы по сценической речи, актерскому мастерству, психологическим проблемам вокалистов.

Школа завершит работу 5 ноября гала-концертом, в который войдут сольные выступления участников и их дуэты с преподавателями.