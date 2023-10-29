29 октября, 05:05
ЧП на шахте в Казахстане

Бердымухамедов направил Токаеву соболезнования в связи с аварией на шахте

Президент Туркмении также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

АШХАБАД, 29 октября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и увечьями в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

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От имени народа и правительства Туркмении, а также от себя лично Бердымухамедов передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Соболезнования в адрес Токаева направил также председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "С глубокой скорбью воспринял весть о произошедшем пожаре на шахте имени Костенко в Карагандинской области Республики Казахстан, повлекшем многочисленные человеческие жертвы и увечья", - приводит его слова агентство. 

Теги:
КазахстанТуркменияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыБердымухамедов, Сердар ГурбангулыевичЧП на шахте в Казахстане
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