Бердымухамедов направил Токаеву соболезнования в связи с аварией на шахте

Президент Туркмении также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

АШХАБАД, 29 октября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и увечьями в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

От имени народа и правительства Туркмении, а также от себя лично Бердымухамедов передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Соболезнования в адрес Токаева направил также председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "С глубокой скорбью воспринял весть о произошедшем пожаре на шахте имени Костенко в Карагандинской области Республики Казахстан, повлекшем многочисленные человеческие жертвы и увечья", - приводит его слова агентство.