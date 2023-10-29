Жителей Свердловской области призвали воздержаться от поездок на авто из-за снегопада

Для ликвидации снежного наката и льда на проезжей части было израсходовано 45 тонн песка, 1 480 тонн пескосоляной смеси

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Жителям Свердловской области стоит воздержаться от поездок на автомобилях в связи с усилением снегопада после обеда. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Ночью с 28 по 29 октября на территории Свердловской области, кроме северных районов, выпало до трех сантиметров снега. <...> Дорожники сообщают, что обильный снегопад еще впереди. Согласно прогнозам, он начнется с 16 часов (14:00 мск) воскресенья и продлится до понедельника 30 октября. Водителям по возможности стоит на время снегопада воздержаться от поездок", - говорится в распространенном сообщении.

Добавляется, что если все же жителям приходится сесть за руль, то нужно быть предельно внимательными в зонах нерегулируемых пешеходных переходов, на мостах, соблюдать дистанцию, безопасный скоростной режим.

"Со снегом и зимней скользкостью боролись 115 единиц техники: 101 комбинированная дорожная машина и 14 автомобилей с отвалом. Для ликвидации снежного наката и льда на проезжей части было израсходовано 45 тонн песка, 1 480 тонн пескосоляной смеси. На дорогах продолжают работать 70 единиц техники", - уточнили в департаменте.